Масштабное ДТП на Сумщине: в результате столкновения 5 авто пострадали 6 человек
Авария с пострадавшими произошла утром неподалеку от города Тростянец Ахтырского района. В результате ДТП пострадали шесть человек
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.
Предварительно, около 08:30 на трассе неподалеку от въезда в Тростянец столкнулись сразу пять автомобилей.
"В результате столкновения шесть человек получили телесные повреждения", ― говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства масштабного ДТП.
Ранее в Сумской области водитель легковушки врезался в маршрутку с пассажирами. В аварии пострадали семь человек.
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