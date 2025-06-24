фото: Нацполиция

Авария с пострадавшими произошла утром неподалеку от города Тростянец Ахтырского района. В результате ДТП пострадали шесть человек

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

Предварительно, около 08:30 на трассе неподалеку от въезда в Тростянец столкнулись сразу пять автомобилей.

"В результате столкновения шесть человек получили телесные повреждения", ― говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства масштабного ДТП.