Фото: поліція Черкащини

У Черкасах поліція повідомила про підозру 40-річному чоловікові, який скоїв смертельний наїзд на пішохода

Про це повідомила поліція Черкащини, передає RegioNews.

Трагедія сталася 14 червня приблизно о 13:00 на бульварі Шевченка. За попередніми даними, водій Mazda CX-7 збив 24-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Після інциденту постраждалу терміново госпіталізували. Медики боролися за її життя, проте врятувати жінку не вдалося - від отриманих травм вона померла в лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Підозру водію оголосили під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема швидкість руху автомобіля та можливі ознаки перевищення.

Нагадаємо, у Черкасах судили військового, який намагався "продати" вплив на ВЛК.