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22 червня 2025, 15:20

На Сумщині водійка легковика врізалася в маршрутку з пасажирами: постраждали 7 людей

22 червня 2025, 15:20
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фото: Нацполіція
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ДТП сталася вчора, 21 червня, у селі Кардашівка Охтирського району. Внаслідок аварії травмувалися семеро осіб, серед них ― четверо дітей

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 17:30 автомобіль Hyundai виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом приміського сполучення.

"У результаті зіткнення травмовано семеро осіб, серед яких четверо дітей віком від 6 до 12 років. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", ― йдеться в повідомленні.

За кермом легковика перебувала 37-річна водійка, а маршруткою керував 55-річний чоловік.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Триває слідство.

Нагадаємо, днями на Рівненщині в ДТП постраждали троє дітей.

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