На Сумщине водительница легковушки врезалась в маршрутку с пассажирами: пострадали 7 человек

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ДТП произошло вчера, 21 июня, в селе Кардашевка Ахтырского района. В результате аварии травмировались семь человек, среди них - четверо детей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 17:30 автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом пригородного сообщения.

"В результате столкновения травмированы семь человек, среди которых четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", ― говорится в сообщении.

За рулем легковушки находилась 37-летняя водительница, а маршруткой управлял 55-летний мужчина.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Продолжается следствие.