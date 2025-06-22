На Сумщине водительница легковушки врезалась в маршрутку с пассажирами: пострадали 7 человек
ДТП произошло вчера, 21 июня, в селе Кардашевка Ахтырского района. В результате аварии травмировались семь человек, среди них - четверо детей
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.
По данным следствия, около 17:30 автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом пригородного сообщения.
"В результате столкновения травмированы семь человек, среди которых четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", ― говорится в сообщении.
За рулем легковушки находилась 37-летняя водительница, а маршруткой управлял 55-летний мужчина.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Продолжается следствие.
Напомним, на днях в Ровенской области в ДТП пострадали трое детей.