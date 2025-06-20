На Львівщині в ДТП потрапили Nissan і Honda: госпіталізували 3 людей

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Аварія сталася 19 червня неподалік міста Трускавець Дрогобицького району. Внаслідок ДТП постраждали водії та пасажирка одного з легковиків

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 13:00 на автодорозі "Східниця-Пісочне" зіткнулися легковики Nissan Teana та Honda Accord. За кермом Nissan перебувала 60-річна мешканка Львова, а Honda — 31-річний житель Борислава.

"Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та пасажирка Honda Accord, 49-річна мешканка Борислава, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Триває слідство.