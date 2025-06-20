11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
09:09  20 червня
На вихідних зі столиці до Львова курсуватиме додатковий швидкий поїзд
07:05  20 червня
На Київщині в лісі виявили смертоносні уламки російського дрона "Герань-2"
UA | RU
UA | RU
20 червня 2025, 12:10

На Львівщині в ДТП потрапили Nissan і Honda: госпіталізували 3 людей

20 червня 2025, 12:10
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталася 19 червня неподалік міста Трускавець Дрогобицького району. Внаслідок ДТП постраждали водії та пасажирка одного з легковиків

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 13:00 на автодорозі "Східниця-Пісочне" зіткнулися легковики Nissan Teana та Honda Accord. За кермом Nissan перебувала 60-річна мешканка Львова, а Honda — 31-річний житель Борислава.

"Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та пасажирка Honda Accord, 49-річна мешканка Борислава, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Триває слідство.

Нагадаємо, 17 червня у Шептицькому Львівської області на трасі зіткнулися автомобіль Citroen C4 та вантажівка Renault. Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка легковика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія травми ушпиталення Львівська область
На Прикарпатті внаслідок ДТП постраждали діти
19 червня 2025, 22:55
Смертельна аварія в Кривому Розі: Tesla на повній швидкості розтрощила ВАЗ
19 червня 2025, 14:03
На Закарпатті 16-річний мотоцикліст врізався в місток: загинув неповнолітній пасажир
19 червня 2025, 06:15
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
На Херсонщині російський дрон атакував жінку біля магазину
20 червня 2025, 12:52
На Харківщині військовозобов'язаний випав із вікна ТЦК
20 червня 2025, 12:34
Шмигаль про Чернишова: у відрядженні до кінця тижня
20 червня 2025, 12:03
Донеччина під вогнем: десятки обстрілів за добу, є загиблий і поранені
20 червня 2025, 11:41
УП: віцепрем'єр-міністр Чернишов на тлі скандалу не збирається добровільно повертатися в Україну
20 червня 2025, 11:35
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
20 червня 2025, 11:06
На Львівщині злодій погрожував ножем і напав на поліцейського
20 червня 2025, 10:53
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 20 червня
20 червня 2025, 10:45
Обстріли Сумської області: за добу 75 ворожих атак
20 червня 2025, 10:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »