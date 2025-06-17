14:49  17 червня
У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
11:13  17 червня
У Дніпрі чоловік під час конфлікту зарізав свого опонента
10:48  17 червня
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
17 червня 2025, 15:41

Внаслідок ДТП у Павлограді постраждала 4-річна дитина

17 червня 2025, 15:41
Читайте также на русском языке
фото: dp.npu.gov.ua
Читайте также
на русском языке

У Павлограді правоохоронці затримали 35-річного водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв серйозну аварію

Про це повідомляє Відомо Медіа, передає RegioNews.

Внаслідок зіткнення постраждала дитина. 4-річного хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували. Подія сталася 16 червня на вулиці Успенській.

За попередньою інформацією слідства, керманич автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та врізався у легковик Ford. На місце аварії оперативно прибули співробітники Павлоградського районного відділу поліції. Під час огляду з’ясувалося, що водій не лише був у стані сп’яніння, а й не мав права керувати транспортом.

Порушника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу, йдеться про порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція встановлює всі обставини аварії, а також збирає доказову базу для передачі справи до суду.

Раніше повідомлялося, у Житомирі водій збив 11-річного хлопчика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція аварія Дніпропетровська область Павлоград алкогольне отруєння
У Черкасах водій BMW збив 81-річного велосипедиста: чоловік помер у лікарні
17 червня 2025, 14:20
На Дніпропетровщині через обстріл загинув чоловік, ще двоє поранені
17 червня 2025, 14:08
На Одещині поліцейські затримали іноземця, який за 8000 доларів переправляв чоловіків до Молдови
17 червня 2025, 12:19
Всі новини »
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінки
17 червня 2025, 17:25
Окупанти влучили по фермі в Запорізькому районі: є пошкодження
17 червня 2025, 17:00
Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times
17 червня 2025, 16:58
На Львівщині чоловік забив знаймого до смерті
17 червня 2025, 16:37
Росіяни масовано атакують Херсон дронами: поранені 18 цивільних
17 червня 2025, 16:30
Судитимуть ще раз: на Рівненщині чоловік викрав речі й зберігав наркотики
17 червня 2025, 16:23
На Житомирщині водій на смерть збив літню жінку з велосипедом
17 червня 2025, 16:23
На Житомирщині ледь не втопився 18-річний юнак, який хотів переплисти кар'єр
17 червня 2025, 16:00
У Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають
17 червня 2025, 15:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »