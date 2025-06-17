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У Павлограді правоохоронці затримали 35-річного водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв серйозну аварію

Про це повідомляє Відомо Медіа, передає RegioNews.

Внаслідок зіткнення постраждала дитина. 4-річного хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували. Подія сталася 16 червня на вулиці Успенській.

За попередньою інформацією слідства, керманич автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та врізався у легковик Ford. На місце аварії оперативно прибули співробітники Павлоградського районного відділу поліції. Під час огляду з’ясувалося, що водій не лише був у стані сп’яніння, а й не мав права керувати транспортом.

Порушника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу, йдеться про порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція встановлює всі обставини аварії, а також збирає доказову базу для передачі справи до суду.

Раніше повідомлялося, у Житомирі водій збив 11-річного хлопчика.