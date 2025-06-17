Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 червня близько 12.00 на перехресті вулиць Малої Житомирської та Цегельної у Радомишлі. 71-річна місцева жителька на велосипеді рухалась до перехрестя. Там з нею зіткнувся 23-річний водій Audi.

Внаслідок ДТП літня жінка загинула на місці. Правоохоронці встановлюють причини аварії. При цьому поліція закликає всіх учасників дорожнього руху не порушувати правила.

Нагадаємо, раніше в Житомирі водій збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з травмами.