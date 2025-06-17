На Житомирщині водій на смерть збив літню жінку з велосипедом
Поліція розслідує смертельну аварію на Житомирщині. Внаслідок ДТП загинула 71-річна жінка
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 16 червня близько 12.00 на перехресті вулиць Малої Житомирської та Цегельної у Радомишлі. 71-річна місцева жителька на велосипеді рухалась до перехрестя. Там з нею зіткнувся 23-річний водій Audi.
Внаслідок ДТП літня жінка загинула на місці. Правоохоронці встановлюють причини аварії. При цьому поліція закликає всіх учасників дорожнього руху не порушувати правила.
Нагадаємо, раніше в Житомирі водій збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з травмами.
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на ОдещиніВсі новини »
17 червня 2025, 11:41У Харкові водійка Ford збила двох жінок на пішохідному переході
17 червня 2025, 08:50Катався без прав і шолома: на Рівненщині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
17 червня 2025, 03:55
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
Ракетний обстріл Одеси: з-під завалів деблокували тіло другої загиблої жінки
17 червня 2025, 17:25Окупанти влучили по фермі в Запорізькому районі: є пошкодження
17 червня 2025, 17:00Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times
17 червня 2025, 16:58На Львівщині чоловік забив знаймого до смерті
17 червня 2025, 16:37Росіяни масовано атакують Херсон дронами: поранені 18 цивільних
17 червня 2025, 16:30Судитимуть ще раз: на Рівненщині чоловік викрав речі й зберігав наркотики
17 червня 2025, 16:23На Житомирщині ледь не втопився 18-річний юнак, який хотів переплисти кар'єр
17 червня 2025, 16:00У Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають
17 червня 2025, 15:45Внаслідок ДТП у Павлограді постраждала 4-річна дитина
17 червня 2025, 15:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія