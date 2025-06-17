Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Болградському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо правоохоронці встановили, що 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Dacia Logan, не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де авто перекинулось.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля загинув на місці, а 48-річний пасажир отримав травму голови.

Поліцейські вилучили автівку та призначили низку експертиз. Встановлюються повні обставини події.

Нагадаємо, Одещині поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП за участі вантажівки та легкового авто.