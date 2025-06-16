У Житомирі водій збив 11-річного хлопчика
У Житомирі 11-річного хлопчика збив автомобіль. Дитину госпіталізували з травмами
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
У Житомирі 16 червня сталась аварія на вулиці Перемоги. Попередньо, 31-річний водій Кіа, який їхав у напрямку майдана Короленка, наїхав на хлопчика, який переходив дорогу.
Внаслідок ДТП 11-річний дитина отримала травми. Хлопчика госпіталізували медики. Правоохоронці з'ясовують всі деталі аварії.
Нагадаємо, раніше в Черкасах водій збив двох пішоходів. Це дівчата 17 та 18 років. Одна з них була госпіталізована з травмами.
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