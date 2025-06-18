В Сумах легковушка сбила на "зебре" женщину с 3-летним ребенком

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ДТП произошло в понедельник, 16 июня, в Сумах. Женщину и ее малолетнюю внучку госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

По данным следствия, на перекрестке улиц Белопольский путь и Черниговская автомобиль Chevrolet Aveo наехал на местную жительницу и ребенка, пересекавших дорогу по пешеходному переходу.

"В результате ДТП 49-летняя женщина, и ее 3-летняя внучка получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в лечебные учреждения", ― говорится в сообщении.

За рулем авто находился 78-летний водитель - житель города Белополье. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 16 июня в Житомире водитель сбил переходящего дорогу 11-летнего мальчика.