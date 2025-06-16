Евакуація на Сумщині: виїхали вже понад 60% населення

фото: Сумська ОВА

Минулого тижня з прикордонних районів Сумщини було евакуйовано понад 400 людей, серед яких 26 дітей. Це жителі Сумського та Шосткинського районів, які змушені покидати свої домівки через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, наразі триває евакуація населення з 213 населених пунктів.

Загалом уже більше 60% мешканців цих територій покинули небезпечні зони. З 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці.

Нагадаємо, в кінці травня російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області.

Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.

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