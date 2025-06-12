Фото з відкритих джерел

Українські військові розповіли, чому росіянам вдалось просунутися на Сумщині. На їхню думку, Україна не скористалась часом Курської операції, щоб укріпити оборону в області

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Українці дізнались про просування РФ на Сумщині лише в травні 2025 року. При цьому українські військові наголошують: росіяни почали тиснути на перші прикордонні села – Новеньке, Журавку, Басівку – ще наприкінці зими – на початку весни.

Як все почалось

13 березня, коли Сили оборони України виходили з Курщини, журналісти УП працювали за кілька кілометрів від кордону і чула від тамтешніх військових, що росіяни вже "заходили" на квадроциклах у Басівку. Це друге селище від кордону.

"Усі думають, що росіяни зробили це за тиждень, але ж це все тягнеться ледь не з середини лютого. Просто DeepState довго не оновлював цю ділянку. А тенденція кардинально не змінювалася, вони постійно наступали. От на околицях Локні вони були вже десь на початку травня, якщо не раніше, хоч там тої Локні – дві вулиці на 1,5 кілометра (на карті DeepState вона позначена як захоплена росіянами з 7-го червня – УП)", – каже журналістам військовослужбовець із 17-ої бригади.

За понад три місяці армія РФ захопила з десяток крихітних і невеликих сіл вздовж кордону на північний схід від Сум. Загалом це площа майже 200 квадратних кілометрів. Для порівняння, це приблизно п'ята частина території Курщини, яку Україні вдалося захопити під час наступу минулого літа.

Деякі українські військові розповіли, що вже деякий час фіксують накопичення росіян по той бік кордону, у районі російського села Горналь.

"Чи це історія з тим, що вони відволікають нашу увагу, чи це буде історія з тим, що вони збираються наступати – казати зарано. Якщо вони підуть на наш напрямок такою ж кількістю людей, як на Юнаківку, то є ймовірність, що їхній сценарій повториться і в нас. Є проблема з фортифікаціями, а в хатах довго не посидиш – їх розберуть КАБи; є проблема із захищеністю доріг життя", – зазначив військовослужбовець з напрямку Миропілля.

За словами головного сержанта одного з підрозділів БПЛА, що працює на Сумщині, якщо росіяни будуть тягнутися до Сум ще й з боку Садків, Миропілля — це може бути проблемою. Адже там багато лісів. З перехоплень українські військові знають, що росіяни надіслали в Сумську область чотири нові підрозділи.

Чому росіяни змогли просунутися на Сумщині

Із зони російського наступу вздовж кордону та Юнаківки забрали кілька найбільш боєздатних бригад. Також замість них угрупуванню "Курськ" передали слабкі новосформовані підрозділи. За словами журналістів, одна із таких бригад, зайшла на Сумщину без жодного уявлення про бойові дії та з мізерною кількістю власних дронів.

"Нам треба резерви, нам треба сильні FPV-екіпажі", – пояснює досвідчений боєць однієї з бригад ДШВ.

При цьому з російського боку на Сумському напрямку активно працює чи не найефективніший підрозділ БПЛА противника "Рубікон". Крім того, за словами українських військових, з якими спілкувались журналісти: вздовж кордону над Хотінню, Писарівкою та Юнаківкою не було суцільної лінії оборони.

Україна не використала час Курської операції для того, щоб укріпити кордон на Сумщині.

"Коли ми сиділи на російських позиціях, нас дуже дивувало, що в них є траншеї по 6–8 кілометрів, які тягнуться під землею і всі ведуть до кордону, до КПВВ. Вони дуже добре свій кордон укріпили. А зараз ми на Сумщині, і тут взагалі немає нічого… Ти маєш поспіхом собі щось робити. У мене на днях хлопці тримали оборону в бліндажах, які вирили ну десь у 2014 році. Пішов дощ, і їх по пояс затопило. Коли стояв Курськ, можна було включити фантазію і зробити підземний світ на Сумщині. Але ніхто нічого не робив. Якби ми натягнули сітки над дорогами раніше, ситуація на Курщині могла б розвиватися по іншому", – обурюється в розмові з журналістами сержант одного з підрозділів БПЛА, який раніше воював на Курщині, а тепер діє на Сумщині.

Генштаб розтягнув фронт

Окупанти застосовували по Сумах удари з "Граду". При цьому, за даними УП у правоохоронних органах, удар "Градом" було завдано з території Росії (це ще раз підтверджує, що в захоплених росіянами селах на Сумщині немає важкої техніки, артилерії, РЗСВ тощо). Водночас якщо подивитися по карті 30-40 кілометрів від точки прильоту в Сумах, виходить, що російський "Град" стріляв або з півночі – району російських сіл Сіняк, Кульбакі, Новоівановка, або зі сходу – району Гуєва, Горналі.

Це значить, що росіяни якось змогли підсунути установку "Град" майже під кордон і відкрити з неї вогонь, а українські підрозділи не встигли її виявити, або атакувати їх. Це зовсім інший рівень ризику для самих Сум.

При цьому зауважують, що такі "прильоти" по Сумах не є масовими. Значить, обстріл, що стався 3 червня можна назвати черговим способом залякування цивільного населення і спробою схилити Україну до компромісів на перемовинах.

Також важливо, що робоча дальність російського FPV-дрона на оптоволокні – приблизно 15 кілометрів, відстань від крайніх російських позицій до Сум – 18–20 кілометрів.

"Усі міряють від сірої зони або від краю захопленої ділянки і кажуть – 20–25 кілометрів до Сум! Але, по-перше, точка зльоту знаходиться мінімум за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тож якщо росіяни за 20–25 кілометрів від Сум, то дрон – за всі 35 кілометрів. По-друге, чим далі ти летиш на оптоволокні, тим менший заряд ти несеш. Що ти будеш нести до околиць Сум – гранату F-1? Вона не зробить великого ураження. Тому витрачати оптоволоконний дрон, щоб злякати якогось цивіла в тилу, немає жодного сенсу", – пояснює згаданий вище головний сержант одного з підрозділів БПЛА.

При цьому росіяни розповідають, що нібито готуються літати на оптоволокні дальністю 50 кілометрів. Якщо це дійсно вдасться в них, ситуація може змінитися. Водночас чимало військових незадоволені тактикою.

"Генштаб розтягнув фронт. Замість того, щоб зосередити свої сили на Дніпропетровщині та Донеччині, вони вдалися до дій на Курському напрямку, які зараз перетворилися на Сумську операцію. Щоб проводити операції на нових ділянках, нам треба нові сили. Ідея "противник б'є тут, а ми будемо бити на іншому напрямку, щоб скувати його дії", не працює, бо Росія має більше людського ресурсу, ракет і боєприпасів", – обурюється ситуацією на Сумщині один із командирів високого рівня, якому нині бракує поповнення на Донеччині.

Нагадаємо, раніше в Сумській ОВА казали про те, що наразі немає потреби для негайної евакуації з міста Суми. За словами голові ОВА Олега Григорова, ситуація на кордоні складна, але контрольована.