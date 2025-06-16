Росіяни понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: поранена людина
Минулої доби, 15 червня, російські окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранена людина, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативною інформацією, за добу окупанти пошкодили щонайменше сім приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
"46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Три авіаційних обстріли Залізничного, Білогірʼя та Ольгівського.
- 225 ворожих БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Пʼять обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Малу Токмачку.
- 193 артудари завдано по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, сьогодні вночі через ворожу атаку сталася пожежа на одному з промислових підприємств у Запоріжжі.
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