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16 июня 2025, 07:46

Эвакуация на Сумщине: выехали уже более 60% населения

16 июня 2025, 07:46
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фото: Сумская ОВА
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На прошлой неделе из приграничных районов Сумщины было эвакуировано более 400 человек, среди которых 26 детей. Это жители Сумского и Шосткинского районов, которые вынуждены покидать свои дома из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, сейчас идет эвакуация населения из 213 населенных пунктов.

В общей сложности уже более 60% жителей этих территорий покинули опасные зоны. Из 60 населенных пунктов, откуда идет эвакуация, уже полностью выехали все жители.

Напомним, в конце мая российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области.

Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.

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