08:56  14 червня
У Києві чоловік загинув, намагаючись втекти від ТЦК
13:45  15 червня
Російськомовні пісні на концерті Вєрки Сердючки: омбудсман вимагає покарання
12:00  15 червня
На Львівщині мікроавтобус на смерть збив велосипедиста
UA | RU
UA | RU
15 червня 2025, 16:29

За тиждень РФ випустила по Україні 140 ракет, 3000 КАБів і 2800 ударних дронів, – Зеленський

15 червня 2025, 16:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну майже 3 000 авіаційних бомб. Також росіяни випустили близько 2 800 ударних дронів і 140 ракет різних типів

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він зазначив, що лише за ніч сили ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Йдеться про 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів. Основний удар — по Кременчуку на Полтавщині.

"За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів", — написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що вже четвертий рік Москва постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти РФ.

"Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Сили ППО знешкодили 167 ворожих цілей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна обстріли дрон ракета БПЛА атака шахед авіабомба Зеленський Володимир КАБ
Україна повернула тіла ще 1200 полеглих громадян
15 червня 2025, 13:15
За добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян, — Генштаб
15 червня 2025, 12:22
Комбінований удар по Україні: ППО збила 8 ракет і понад 110 російських дронів
15 червня 2025, 10:20
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Рівненщині затримали агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ
15 червня 2025, 18:15
Окупанти атакували околиці Херсона: є постраждалі
15 червня 2025, 17:00
У Львові вибухнув електричний кабель: частина міста без світла
15 червня 2025, 15:53
На Чернігівщині чоловік влаштував бійку та напав на поліцейського
15 червня 2025, 15:12
Росіяни обстріляли Херсон і передмістя: поранені 3 цивільних
15 червня 2025, 14:30
Російськомовні пісні на концерті Вєрки Сердючки: омбудсман вимагає покарання
15 червня 2025, 13:45
Україна повернула тіла ще 1200 полеглих громадян
15 червня 2025, 13:15
Влада показала наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
15 червня 2025, 12:55
За добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян, — Генштаб
15 червня 2025, 12:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »