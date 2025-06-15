За тиждень РФ випустила по Україні 140 ракет, 3000 КАБів і 2800 ударних дронів, – Зеленський

ілюстративне фото: ДСНС України

За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну майже 3 000 авіаційних бомб. Також росіяни випустили близько 2 800 ударних дронів і 140 ракет різних типів

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він зазначив, що лише за ніч сили ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Йдеться про 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів. Основний удар — по Кременчуку на Полтавщині.

"За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів", — написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що вже четвертий рік Москва постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти РФ.

"Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", — підкреслив глава держави.