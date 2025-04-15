На пограничные Сумщины прогремели 164 взрыва: есть повреждения

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Ночью и утром россияне осуществили 64 ограничителя приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 164 взрыва

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 8 общин.

Краснопольская община: артобстрелы (17 взрывов), FPV дроны (6), ВОГ из БПЛА (2), КАБы (14). Повреждены домовладения.

Великописаревская община: FPV дрон (1), ВОГ из БПЛА (9).

Белопольская община: ВОГ из БПЛА (1).

Миропольская община: РСЗО (33), артиллерия (7), КАБы (6), FPV дрон (1).

Эсманьская община: FPV дроны (2), минометные обстрелы (18).

Середино-Будская община: FPV дрон (1).

Юноаковская община: артобстрелы (16), РСЗО (20), КАБы (9). Повреждены домовладения.

Новослободская община: FPV дрон (1).

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

По состоянию на 15 апреля, в результате ракетного удара погибли 35 человек. Среди погибших двое детей. Также пострадало 129 человек, из них 17 детей.

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