На пограничные Сумщины прогремели 164 взрыва: есть повреждения
Ночью и утром россияне осуществили 64 ограничителя приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 164 взрыва
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что оккупанты обстреляли 8 общин.
- Краснопольская община: артобстрелы (17 взрывов), FPV дроны (6), ВОГ из БПЛА (2), КАБы (14). Повреждены домовладения.
- Великописаревская община: FPV дрон (1), ВОГ из БПЛА (9).
- Белопольская община: ВОГ из БПЛА (1).
- Миропольская община: РСЗО (33), артиллерия (7), КАБы (6), FPV дрон (1).
- Эсманьская община: FPV дроны (2), минометные обстрелы (18).
- Середино-Будская община: FPV дрон (1).
- Юноаковская община: артобстрелы (16), РСЗО (20), КАБы (9). Повреждены домовладения.
- Новослободская община: FPV дрон (1).
Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.
По состоянию на 15 апреля, в результате ракетного удара погибли 35 человек. Среди погибших двое детей. Также пострадало 129 человек, из них 17 детей.
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