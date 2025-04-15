Армія РФ обстріляла 37 населених пунктів Херсонщини: 8 поранених, серед них дитина
Протягом минулої доби російські війська атакували 37 населених пунктів у Херсонській області, є постраждалі
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них – 1 дитина.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок.
Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.
Нагадаємо, напередодні на Херсонщині російські загарбники атакували дроном автомобіль із гуманітарним хлібом.
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