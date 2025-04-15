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15 квітня 2025, 07:31

Окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

15 квітня 2025, 07:31
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Гуляйполю, Залізничному, Степовому, Щербаках, Малинівці.

  • 376 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новояковлівку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 8 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку.
  • 119 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, напередодні в Запорізькій області росіяни вбили дроном чоловіка, який працював на полі

Окрім того, у понеділок вранці, 14 квітня, російська армія атакувала Запоріжжя дроном. Внаслідок ворожого удару загорілася заправка в одному з районів міста.

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