Росіяни вбили одного та поранили чотирьох жителів Донеччини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Донеччині за останню добу російські війська вбили одного мирного жителя, а також ще чотирьох поранили

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за 14 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Філашкін додав, що з початку вторгнення російські загарбники вбили щонайменше 3141 особу, а ще не менше 6931 отримала поранення. Ця статистика не включає дані про жертви в Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області