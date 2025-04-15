Росіяни вбили одного та поранили чотирьох жителів Донеччини
На Донеччині за останню добу російські війська вбили одного мирного жителя, а також ще чотирьох поранили
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, за 14 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.
Філашкін додав, що з початку вторгнення російські загарбники вбили щонайменше 3141 особу, а ще не менше 6931 отримала поранення. Ця статистика не включає дані про жертви в Маріуполі та Волновасі.
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