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03 квітня 2025, 10:51

Краснопілля на Сумщині знову під ударами окупантів: виникли пожежі

03 квітня 2025, 10:51
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фото: Національна поліція
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Російські війська вранці завдали ударів по Краснопіллю в Сумській області, що призвело до пожеж

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що в четвер, 3 квітня, окупанти атакували безпілотниками селище Краснопілля.

Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру, в окремих місцях спалахнули пожежі.

На щастя, серед місцевих жителів немає постраждалих.

На місці подій працюють правоохоронні органи.

За фактом атаки відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Нагадаємо, на Сумщині зафіксували збільшення кількості російських авіаударів по прикордонню. На територію області також активно проникають диверсійно-розвідувальні групи.

Протягом 2 квітня війська РФ здійснили 123 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Раніше у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію із сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе та Лозова.

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