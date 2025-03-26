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26 березня 2025, 18:54

У Сумській області ще з чотирьох населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію

26 березня 2025, 18:54
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фото: ілюстративне
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У Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію із сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе та Лозова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську РВА у Фейсбуці.

"Оголошується обов'язкова евакуація з населених пунктів: Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове Краснопільської територіальної громади”, - йдеться в повідомленні.

Представники місцевої влади закликали жителів виїхати до безпечніших місць проживання.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники знищили декілька російських безпілотників.

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