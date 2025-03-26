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Останні кілька днів на Сумщині зафіксували збільшення кількості російських авіаударів по прикордонню. На територію області також активно проникають диверсійно-розвідувальні групи

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає RegioNews.

"Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили з півдня. Наші воїни розуміють загрози, вони можуть бути різні за кількістю, воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, щоб викрити ДРГ", – розповів Демченко.

За його словами, у Новенькому та Журавці російськаармія використовує малі розвідгрупи, щоб зайти на територію України.

Речник ДПСУ запевнив, що українські підрозділи застосовують все наявне озброєння і знищують ДРГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині ще з 8 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію.