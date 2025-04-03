Ворожі атаки на Херсонщину: є поранені серед цивільних
Російські війська у середу, 2 квітня, обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали четверо людей
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 25 населених пунктів. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.
Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.
Пошкоджені багатоповерхівка, вісім приватних будинків і магазин.
Нагадаємо, вранці 2 квітня у Херсоні через обстріли зупинився електротранспорт.
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