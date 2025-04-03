Нічна атака: скільки БпЛА Росія запустила по Україні
У ніч на 3 квітня Російська Федерація атакували Україну 39 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Ще 7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Нагадаємо, протягом березня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила понад 4 000 повітряні ворожі цілі. Йдеться про ворожі ракети та безпілотники різних типів.