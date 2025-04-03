ілюстративне фото: Сумська ОВА

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що обстрілів зазнали 9 громад.

Так, у Краснопільській громаді зафіксовано численні обстріли. Зокрема застосування:

реактивних систем залпового вогню (12 вибухів),

мінометів (32 вибухи),

артилерії (12 вибухів),

кидання боєприпасів ВОГ із безпілотників (17 вибухів).

До цього додалися удари FPV-дронами (11 вибухів) та авіаційними керованими бомбами (24 вибухи). Унаслідок одного з нападів постраждала цивільна особа.

У Юнаківській громаді також зафіксовано поранення цивільного. Район зазнав атак із мінометів (20 вибухів), артилерії (46 вибухів), FPV-дронів (10 вибухів) та КАБів (4 вибухи).

По Миропільській громаді війська РФ завдали авіаційного удару з використанням КАБів (5 вибухів), та артилерійського обстрілу (3 вибухи).

По території Великописарівської та Білопільської громад російські сили скидали боєприпаси типу ВОГ із БПЛА (16 і 2 вибухи відповідно). Новослобідська громада була атакована за допомогою FPV-дрона, що спричинило один вибух.

Шалигинська громада постраждала від скидання боєприпасів з дронів (3 вибухи), а також від атак FPV-дронами, які викликали 4 вибухи.

У Хотінській громаді пролунали два вибухи внаслідок авіаудару з використанням КАБів. Есманьська громада зазнала мінометного обстрілу (6 вибухів) та атаки FPV-дрона (1 вибух).

Нагадаємо, на півночі Сумської області фіксують зростання активності російських диверсійних груп.