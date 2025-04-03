05:45  03 квітня
Херсон живе: у березні в місті народилися 14 немовлят
05:05  03 квітня
У Львові судили бабусю через те, що її малолітня онука зняла секс-відео з хлопцем
07:35  03 квітня
Втрати РФ у війні зросли: за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1390 окупантів
UA | RU
UA | RU
03 квітня 2025, 08:12

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини: є поранені

03 квітня 2025, 08:12
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом 2 квітня війська РФ здійснили 123 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 228 вибухів

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що обстрілів зазнали 9 громад.

Так, у Краснопільській громаді зафіксовано численні обстріли. Зокрема застосування:

  • реактивних систем залпового вогню (12 вибухів),
  • мінометів (32 вибухи),
  • артилерії (12 вибухів),
  • кидання боєприпасів ВОГ із безпілотників (17 вибухів).

До цього додалися удари FPV-дронами (11 вибухів) та авіаційними керованими бомбами (24 вибухи). Унаслідок одного з нападів постраждала цивільна особа.

У Юнаківській громаді також зафіксовано поранення цивільного. Район зазнав атак із мінометів (20 вибухів), артилерії (46 вибухів), FPV-дронів (10 вибухів) та КАБів (4 вибухи).

По Миропільській громаді війська РФ завдали авіаційного удару з використанням КАБів (5 вибухів), та артилерійського обстрілу (3 вибухи).

По території Великописарівської та Білопільської громад російські сили скидали боєприпаси типу ВОГ із БПЛА (16 і 2 вибухи відповідно). Новослобідська громада була атакована за допомогою FPV-дрона, що спричинило один вибух.

Шалигинська громада постраждала від скидання боєприпасів з дронів (3 вибухи), а також від атак FPV-дронами, які викликали 4 вибухи.

У Хотінській громаді пролунали два вибухи внаслідок авіаудару з використанням КАБів. Есманьська громада зазнала мінометного обстрілу (6 вибухів) та атаки FPV-дрона (1 вибух).

Нагадаємо, на півночі Сумської області фіксують зростання активності російських диверсійних груп.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область обстріли вибух БПЛА цивільні поранені
Скільки цивільних залишається на Донеччині: актуальні дані
03 квітня 2025, 07:55
Росіяни атакували Запорізьку область з артилерії, БпЛА та РСЗВ
03 квітня 2025, 07:30
Масована атака "Шахедів" на Харків ввечері 2 квітня: що відомо
03 квітня 2025, 01:10
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Удар по Кривому Рогу: зросла кількість потерпілих, серед них – двоє дітей
03 квітня 2025, 08:58
Бійці бригади "Помста" показали, як знищують ворожу техніку на Луганщині
03 квітня 2025, 08:56
Чому Росія не попала під санкції Трампа
03 квітня 2025, 08:47
Скільки цивільних залишається на Донеччині: актуальні дані
03 квітня 2025, 07:55
На Закарпатті прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини
03 квітня 2025, 07:53
Втрати РФ у війні зросли: за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1390 окупантів
03 квітня 2025, 07:35
Росіяни атакували Запорізьку область з артилерії, БпЛА та РСЗВ
03 квітня 2025, 07:30
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
03 квітня 2025, 07:16
На Харківщині засудили агента РФ, який коригував удари по ЗСУ
03 квітня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »