Краснополье на Сумщине снова под ударами окупантов: возникли пожары
Российские войска утром нанесли удары по Краснополью в Сумской области, что привело к пожарам
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что в четверг, 3 апреля, оккупанты атаковали беспилотниками поселок Краснополье.
В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура, в отдельных местах вспыхнули пожары.
К счастью, среди местных жителей нет пострадавших.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
По факту атаки возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся военных преступлений.
Напомним, в Сумской области зафиксировали увеличение количества российских авиаударов по приграничной. На территорию области также активно проникают диверсионно-разведывательные группы.
В течение 2 апреля войска РФ совершили 123 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области
Ранее в Краснопольском обществе Сумской области объявили обязательную эвакуацию из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.