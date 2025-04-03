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03 апреля 2025, 10:51

Краснополье на Сумщине снова под ударами окупантов: возникли пожары

03 апреля 2025, 10:51
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фото: Национальная полиция
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Российские войска утром нанесли удары по Краснополью в Сумской области, что привело к пожарам

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в четверг, 3 апреля, оккупанты атаковали беспилотниками поселок Краснополье.

В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура, в отдельных местах вспыхнули пожары.

К счастью, среди местных жителей нет пострадавших.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

По факту атаки возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся военных преступлений.

Напомним, в Сумской области зафиксировали увеличение количества российских авиаударов по приграничной. На территорию области также активно проникают диверсионно-разведывательные группы.

В течение 2 апреля войска РФ совершили 123 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области

Ранее в Краснопольском обществе Сумской области объявили обязательную эвакуацию из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.

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Сумская область БПЛА российская армия Краснополье гражданская инфраструктура
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