Росіяни вбили одного і поранили ще сімох жителів Донеччини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 2 квітня, російські військові вбили одного жителя Донеччини та поранили ще сімох

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, інформує RegioNews.

За його словами, 2 квітня від атак росіян загинув житель Покровська, а ще семеро мешканців області отримали поранення за останню добу.

Філашкін зазначив, що загальна кількість жертв на Донеччині, яка наразі становить 3125 загиблих і 6895 постраждалих, не враховує даних по Маріуполю та Волновасі.

Нагадаємо, на території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей.