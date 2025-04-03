Росіяни вбили одного і поранили ще сімох жителів Донеччини
За минулу добу, 2 квітня, російські військові вбили одного жителя Донеччини та поранили ще сімох
Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, інформує RegioNews.
За його словами, 2 квітня від атак росіян загинув житель Покровська, а ще семеро мешканців області отримали поранення за останню добу.
Філашкін зазначив, що загальна кількість жертв на Донеччині, яка наразі становить 3125 загиблих і 6895 постраждалих, не враховує даних по Маріуполю та Волновасі.
Нагадаємо, на території Донецької області, підконтрольній українській владі, нині залишаються 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисячі дітей.
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