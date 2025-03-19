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19 березня 2025, 08:59

Жителів Сумщини закликають евакуюватися через погіршення ситуації в регіоні

19 березня 2025, 08:59
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фото: Сумська ОВА
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Влада Сумщини закликає мешканців прикордонних громад не зволікати з евакуацією та скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця

Як інформує RegioNews про розширення зони вивезення людей пише Суспільне.

Зазначається, що до евакуації населення готується низка населених пунктів регіону.

Зокрема, Краснопільська селищна рада закликала мешканців 19 населених пунктів залишити територію. Це майже половина сіл та селищ громади.

Евакуюватися рекомендують жителям сіл Новодмитрівка, Рясне, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське, Петрушівка, Окіп, а також селищ Угроїди та Краснопілля.

Водночас начальник управління муніципальної безпеки Віталій Дейниченко повідомив, що план евакуації міста Суми готовий, але він буде задіяний лише у разі його офіційного оголошення.

Для евакуації розроблено 11 збірних пунктів. Їхні адреси не оприлюднюють з міркувань безпеки. У разі евакуації це стосуватиметься 270 тисяч мешканців Сум та 30 тисяч переселенців.

Як відомо, 14 березня очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, оголосив обов'язкову евакуацію з восьми населених пунктів.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону. За його словами, це свідчить про бажання РФ вдарити по Сумській області.

Нагадаємо, у ніч на 19 березня російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Окупанти атакували дві лікарні.

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