Над Черкащиною збили 10 російських дронів

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В ніч на 19 березня російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. ППО збила ворожі цілі

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнацій інфраструктури не було.

"Понад п'ять годин поспіль область була на тривозі. У цей час оборонці нашого неба відбивали чергові ворожі атаки. Вони успішно мінуснули 10 російських БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває обстеження території.

Нагадаємо, вночі 19 березня російські безпілотники вчергове атакували Полтавщину. У Миргородському районі пошкоджене складське приміщення одного з підприємств.