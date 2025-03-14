На Сумщині ще з 8 населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію

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Влада оголосила обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району. Евакуювати планують 543 людини, серед яких є діти

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, передає RegioNews.

За його словами, наразі в області активізувалися ворожі ДРГ, які заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення. Відповідне рішення про евакуацію ухвалила Рада оборони Сумської області.

"На прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження – КАБів, FPV-дронів. Від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити, тільки провівши евакуацію жителів прикордоння. Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей", – наголосив Володимир Артюх.

Начальник ОВА звернувся до жителів прикордонних громад із проханням зрозумінням поставитися до процесу евакуації й не наражати на небезпеку себе та своїх рідних.

"Я прошу цих людей зрозуміти усю серйозність ситуації й прийняти єдине правильне рішення – зберегти своє життя. По друге, ті, хто залишаються, значно обмежують дії наших підрозділів ЗСУ по знищенню ворога", – пояснив очільник регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація на Сумщині погіршується: українські військові опинилися у напівоточенні.