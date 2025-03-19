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19 березня 2025, 07:32

На Сумщині ворожі БПЛА атакували дві лікарні: що відомо

19 березня 2025, 07:32
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фото: Поліція Сумської області
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У ніч на 19 березня російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Окупанти атакували дві лікарні

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що пізно ввечері 18 березня ворожі війська завдали удару безпілотником по одному із закладів охорони здоров'я у Сумах.

Попередньо внаслідок атаки ніхто не постраждав, однак вибухова хвиля пошкодила будівлю – у ній вибито чимало вікон.

Також пошкоджені припарковані неподалік автомобілі.

На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які документують злочин російських військових. Поліція збирає речові докази, фіксує масштаби руйнувань та опитує свідків.

Окрім того, за даними Сумської ОВА, 19 березня близько першої години ночі російський безпілотник впав на дах Краснопільської лікарні.

Попередньо, люди не постраждали.

На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи атакували також Київщину. Внаслідок ударів ворожих безпілотників поранено людину, а також пошкоджено й зруйновано дев'ять будинків.

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евакуація РФ інфраструктура лікарні Сумська область пацієнти атака
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