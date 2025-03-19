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19 березня 2025, 08:35

Вночі росіяни запустили по Україні 6 ракет і 145 ударних БпЛА: як відпрацювала ППО

19 березня 2025, 08:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сьогодні вночі, 19 березня, російська армія випустила по Україні шість ракет, 145 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 72 дрони, ще 56 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також відомо, що відбувся пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М" та чотирьох зенітних керованих ракет С-300.

Станом на 08:00 військові підтвердили збиття 72 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

"56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Нагадаємо, вночі над Черкащиною зенітники збили 10 російських дронів.

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