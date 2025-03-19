На Херсонщині через російські обстріли поранені 7 цивільних
Протягом минулої доби, 18 березня, російські окупанти атакували понад два десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали семеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Білозерка, Козацьке, Широка Балка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Бургунка, Одрадокам'янка, Станіслав, Гаврилівка, Дар'ївка, Новоберислав, Вірівка, Бургунка, Антонівка, Інженерне, Берислав, Мала Олександрівка, Зеленівка, Кізомис, Новоолександрівка, Новорайськ, Понятівка, Токарівка та Шилова Балка.
"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Загарбники пошкодили чотири багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід.
Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Київщині поранена людина, також пошкоджені й зруйновані дев'ять будинків.