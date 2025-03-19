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19 марта 2025, 08:59

Жителей Сумщины призывают эвакуироваться из-за ухудшения ситуации в регионе

19 марта 2025, 08:59
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фото: Сумская ОВА
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Власти Сумщины призывают жителей приграничных общин не медлить с эвакуацией и воспользоваться возможностью уехать в более безопасные места

Как информирует RegioNews о расширении зоны вывоза людей, пишет Суспильне.

Отмечается, что к эвакуации населения готовится ряд населённых пунктов региона.

В частности, Краснопольский поселковый совет призвал жителей 19 населенных пунктов покинуть территорию. Это почти половина деревень и поселков общины.

Эвакуироваться рекомендуют жителям сел Новодмитровка, Рясное, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новоалександровка, Лесное, Земляное, Наумовка, Михайловка, Михайловское, Петрушевка, Окип, а также поселков Угроиды и Краснополье.

В то же время, начальник управления муниципальной безопасности Виталий Дейниченко сообщил, что план эвакуации города Сумы готов, но он будет задействован только в случае его официального объявления.

Для эвакуации разработано 11 сборных пунктов. Их адреса не обнародуют из соображений безопасности. В случае эвакуации это касается 270 тысяч жителей Сум и 30 тысяч переселенцев.

Как известно, 14 марта глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх объявил обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что российская армия накапливает силы вдоль восточной границы. По его словам, это свидетельствует о желании РФ ударить по Сумской области.

Напомним, в ночь на 19 марта российские войска снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Сумской области. оккупанты атаковали две больницы.

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эвакуация РФ Сумская область атака гражданские пункты сбора
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