Зеленський відреагував на обстріл Сум: що сказав Президент

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у результаті атаки росіян на місто Суми

Про це глава держави написав у Телеграм, передає RegioNews.

За його словами, на місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Сумах безпілотник росіян влучив у житлову багатоповерхівку. За останніми даними, загинуло четверо людей, ще дев'ять отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – одна дитина.

Також відомо, що за ніч сили ППО знищили 37 російських дронів, ще 39 - були локаційно втрачені.