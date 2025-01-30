06:58  30 січня
В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску
09:38  30 січня
У Києві діти гралися у "ТЦК" і ледь не зламали носа
07:29  30 січня
З Костянтинівки евакуювали всіх дітей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 січня 2025, 10:51

Зеленський відреагував на обстріл Сум: що сказав Президент

30 січня 2025, 10:51
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у результаті атаки росіян на місто Суми

Про це глава держави написав у Телеграм, передає RegioNews.

За його словами, на місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Сумах безпілотник росіян влучив у житлову багатоповерхівку. За останніми даними, загинуло четверо людей, ще дев'ять отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – одна дитина.

Також відомо, що за ніч сили ППО знищили 37 російських дронів, ще 39 - були локаційно втрачені.

Суми Володимир Зеленський багатоповерхівка загиблі війна БПЛА РФ
Стало відомо, у скільки Україні обходиться один день війни
30 січня 2025, 10:17
Карта бойових дій в Україні: за добу 158 зіткнень
30 січня 2025, 09:33
Росіяни вбили одного цивільного в Донецькій області, ще чотирьох - поранили
30 січня 2025, 09:13
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг
30 січня 2025, 12:30
Столичну чиновницю підозрюють у розтраті державних коштів
30 січня 2025, 12:25
Скільки коштів держава виділяє на підтримку ветеранів у 2025 році: названо цифру
30 січня 2025, 12:09
В Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині
30 січня 2025, 12:02
Росіяни атакували Полтавщину: зруйновано конюшню
30 січня 2025, 12:00
У Сумах внаслідок ворожого безпілотника постраждала 8-річна дитина
30 січня 2025, 11:40
У Києві зафіксували новий температурний рекорд
30 січня 2025, 11:40
Правоохоронці затримали російських диверсантів, які готували теракти на Одещині
30 січня 2025, 11:04
Атака "шахедів" на Житомирщині: пошкоджені шість будинків
30 січня 2025, 11:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Роман Істомін
Юрій Чевордов
Всі блоги »