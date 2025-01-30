Стало відомо, у скільки Україні обходиться один день війни

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В економіці наша країна протистоїть більш потужному ворогу. Ще до початку повномасштабної війни ВВП РФ перевищував український приблизно у 10 разів

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі BBC Україна.

За даними Міністерством фінансів, за минулий рік витрати на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн гривень або 51,9 млрд доларів США.

Враховуючи ці цифри, у середньому день війни коштував Україні близько 5,7 млрд грн або 142 млн доларів США.

У 2025 році на оборону планують витратити ще більше - 2,2 трлн грн. Це понад чверть українського ВВП.

Експерти зазначають, що важливу роль відіграє підтримка партнерів у рамках програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Очікується, що у 2025 році в рамках програми наша країна отримає 22 млрд доларів.

За даними Держдепу США, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Сполучених Штатів понад 61 млрд доларів військової допомоги.

У МВФ прогнозують, що з 2027 року, коли нині діючі допомогові програми будуть завершені, Україна отримуватиме не більше 12 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, в Україні арештували компанії російського олігарха, який фінансує ворожі ракети.