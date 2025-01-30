Карта бойових дій в Україні: за добу 158 зіткнень
Протягом минулої доби, 29 січня, на лінії фронту відбулось 158 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.
Зазначається, що противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 43 авіаційних удари. Зокрема, скинувши 96 КАБ, застосував 2120 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив більш ніж п’ять тисяч триста обстрілів, з них 90 - із РСЗВ.
Ситуація на фронті
- На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.
- На Лиманському напрямку росіяни атакували 26 разів поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.
- На Сіверському напрямку ворог шість раз атакував у районі населеного пункту Верхньокам’янське.
- На Краматорському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.
- На Торецькому напрямку росіяни здійснили 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.
- На Покровському напрямку зупинено 72 атаки в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка й не тільки.
- На Новопавлівському напрямку відбито шість атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.
- У Курській області Сили оборони відбили вісім ворожих атак.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила більше 835 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу українські військові знищили 1270 окупантів.
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