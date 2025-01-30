У Сумах з-під завалів дістали тіла двох людей
З-під завалів будинку в Сумах дістали тіла двох людей: чоловіка та жінки
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
За даними Сумської ОВА, станом на 8:00, внаслідок влучання ворожого "шахеда" у багатоповерховий житловий будинок у Сумах чотири людини загинули і 9 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадамо, в Сумах вночі російський "безпілотник влучив у багатоповерхівку Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людей, включно з дитиною. Евакуйовано 118 мешканців.
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