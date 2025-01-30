Росіяни вбили одного цивільного в Донецькій області, ще чотирьох - поранили

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На Донеччині російські окупанти за добу вбили одного цивільного, ще чотирьох наших співвітчизників поранили

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, передає RegioNews.

"За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Сіверську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

За даними очільника ОВА, Усього від початку вторгнення російські військові вбили в регіоні щонайменше 2942 людей, ще не менш ніж 6632 поранили. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у Херсоні через російські обстріли 30 січня поранені дві жінки. Одній з жінок ампутували руку.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області внаслідок російської атаки було знищено навчальний заклад. Також постраждали приватні будинки, підприємство та енергетична інфраструктура.