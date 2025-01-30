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30 января 2025, 10:51

Зеленский отреагировал на обстрел Сум: что сказал Президент

30 января 2025, 10:51
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки россиян на город Сумы

Об этом глава государства написал в Телеграмме, передает RegioNews.

По его словам, на месте еще продолжаются спасательные работы, продолжается разбор завалов, оказывается помощь людям.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не совершал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня ночью в Сумах беспилотник россиян попал в жилую многоэтажку. По последним данным, погибли четыре человека, еще девять получили травмы разной степени тяжести, из них – один ребенок.

Также известно, что за ночь силы ПВО уничтожили 37 российских дронов, еще 39 были локационно потеряны.

Сумы Владимир Зеленский многоэтажка погибшие война БПЛА РФ
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