Сили ППО збили над Україною 37 дронів

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У ніч на 30 січня війська РФ запустили по території України 81 ударний дрон. Сили ППО збили 37 шахедів у 10 областях країни, ще 39 - локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили, передає RegioNews.

Зазначається, запуски дронів відбувалися із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, внаслідок атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина.

Раніше ми повідомляли, що ворожий ударний БпЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль, є загиблі. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування за фактом влучання.