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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 16:29 10

На Сумщині результати по COVID-19 отримали із запізнення, тому й не подали до Києва

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20 квітня 2020, 16:29 10
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На Великдень, 19 квітня, результати, які слід було подати до 22 години, отримали на годину пізніше
Фото з відкритих джерел
На Великдень, 19 квітня, результати, які слід було подати до 22 години, отримали на годину пізніше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

У Сумській області результати досліджень на COVID-19 на Великдень, 19 квітня, отримали із запізненням, тому їх вчасно не подали до Києва.

Про це сказав в.о. директора Сумського обласного лабцентру Володимир Збаражський, коментуючи заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що сім областей не подали інформацію щодо тестування на коронавірус за минулу добу. Мова про Вінницьку, Луганську, Чернівецьку, Чернігівську, Сумську, Херсонську та Хмельницьку області.

"На Великдень в лабораторії опрацьовували близько 80 зразків. Результати досліджень отримали тільки о 23.00, а звітність подається станом на 22.00", - зазначив Збаражський.

За його словами, нових випадків COVID-19 в області за минулу добу не підтверджено.

Станом на ранок 20 квітня на Сумщині зареєстровано 83 офіційно підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію – стільки ж, скільки було напередодні, з них 4 летальних (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Десятеро людей вилікувалося. За добу надійшло 3 нових повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку пандемії на Сумщині зареєстровано 315 таких підозр.

Загалом в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.


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