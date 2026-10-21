На Львівщині прикордонники "рознесли" російський дрон

Фото: ДПСУ

На Львівщині під час повітряної тривоги військові знищили російський дрон. Захисники показали кадри

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Відео було зроблене у Шептицькому районі. Вогнева група помітила російський безпілотник у небі. Він рухався на висоті до тисячі метрів. Військові відкрили вогонь та успішно знищили ціль.

"Після падіння безпілотника руйнувань і постраждалих немає", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.