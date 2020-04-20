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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 11:50 15

На Великдень сім областей не подали показники захворюваності на COVID-19

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20 квітня 2020, 11:50 15
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Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області не подали інформацію щодо ПЛР-тестування
Фото з відкритих джерел
Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області не подали інформацію щодо ПЛР-тестування

Про це брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує RegioNews.

За останню добу проведено 1988 тестувань методом ПЛР. Низька кількість тестувань за добу пов’язана з тим, що на Великдень зменшилась кількість людей, які звернулися з відповідними симптомами і яким необхідно було провести ПЛР-тестування. Також за минулу добу 7 областей - це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області, не надали жодної інформації про тестування українців на коронавірусну інфекцію. Очільник МОЗ дав доручення Головному державному санітарному лікареві Віктору Ляшку з’ясувати причини цієї ситуації.

Минулого тижня був приріст випадків захворюваності на COVID-19 у діапазоні від 6,9 до 11,2%. Найбільша кількість нових випадків зафіксована у четвер, 16 квітня, – 501 особа. Але інкубаційний період коронавірусної хвороби складає до 14 днів, тому цілісну картину порушення карантинних заходів на Вербну неділю можна буде побачити цього тижня.

В Україні лабораторно підтверджено 5710 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 261 новий випадок, з них 16 у дітей і 43 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 78 осіб.

Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 20 квітня: В Україні лабораторно підтверджено 5710...

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Нагадаємо, У МОЗ вважають, що сплеск захворюваності на коронавірус в Україні, який прийшовся на 12-18 квітня, пов'язаний із релігійними святами.


коронавірус хвороба МОЗ захворювання
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