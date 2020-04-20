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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 15:56 12

МОЗ передасть медикам 71 тисячу захисних костюмів

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20 квітня 2020, 15:56 12
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Обрали костюми по 488 гривень китайського виробництва
Фото: Світлана Шаталова
Обрали костюми по 488 гривень китайського виробництва

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, інформує RegioNews.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших медиків якісними засобами індивідуального захисту. Тому уже найближчим часом МОЗ отримає понад 71 тис. якісних захисних костюмів, які будуть розподілені по всій країні", - йдеться в дописі.

Шаталова також пояснила, чому не виділили кошти державному підприємству "Медичні закупівлі України”, якому було доручено закупити захисні костюми для медичних працівників. Наголосила, що ДП економило на якості, а в МОЗ не можуть собі цього дозволити. Не можна з одного боку говорити про повагу до лікарів і з іншого боку змушувати їх втрачати свідомість через 2 години використання костюму без сертифікації.

У МОЗ самі провели закупівлю костюмів із дотриманням усіх процедур.

"Загалом у нас було 7 претендентів, 4 з них відповідали усім необхідним критеріям та стандарту 14126. Вартість цих костюмів складала від 488 до 610 грн. Ми обрали варіант за 488 грн. Це костюми китайського виробництва, які мають усі європейські сертифікати, підприємство відповідає стандартам ISO, костюми біозахисту відповідають вимогам виробів для медичного використання, а також у своєму комплекті мають бахіли. Сенс не в тому, щоб купити найдешевші костюми, які не зможуть захистити лікарів. Слід забезпечити наших лікарів надійним захистом". - повідомляє заступник.

Захист медичних працівників – пріоритет нашої команди МОЗ і Міністра Максима Степанова зокрема. Ми працюємо над...

Опубліковано Svitlana Shatalova Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла. 86% померлих це люди віком від 50-ти років.

На Великдень сім областей не подали показники захворюваності на COVID-19.


МОЗ коронавірус хвороба медики
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