Буковина: помер 20-річний хлопець із пневмонією

Юнака, як і шестеро інших померлих у ці вихідні, перевіряють на коронавірус

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Юнака, як і шестеро інших померлих у ці вихідні, перевіряють на коронавірус

Про це повідомляють у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews. За останню добу у медичних закладах Буковини померли четверо пацієнтів: двоє у обласній лікарні та по одному у Чернівецькій міській лікарні №1 і Сторожинецькій ЦРЛ. Серед померлих – хлопець 2000 року народження. У одного із померлих діагностовано коронавірус. Це чоловік 1948 року народження, який мав і цироз печінки. На результати діагностики інших трьох людей поки що очікують. Усі недужі мали двобічну пневмонію. У двох хворих була також гіпертонія. За добу до цього у Чернівецькій області померло 6 людей. У двох із них підтверджено зараження COVID-19. Це жінки, обидві 1956 року народження. На результати діагностики чотирьох інших очікують. Один пацієнт із Чернівців із підозрою на коронавірус та складним супутнім онкозахворюванням помер вдома. 19 квітня в області зафіксовано 17 нових випадків COVID-19. Чернівці – 8

Глибоцький район – 3

Сторожинецький район – 2

Кіцманський район – 1

Новоселицький район – 2

Хотинський район – 1 Серед них контактні особи – 7, пневмонії – 2, із підозрою на коронавірус – 8. Найстаршому хворому 87 років. Занедужали 9 жінок та 8 чоловіків. В області 906 осіб інфіковані коронавірусом. Нагадаємо, в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла. 86% померлих це люди віком від 50-ти років. На Великдень сім областей не подали показники захворюваності на COVID-19, серед них і Чернівецька.

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