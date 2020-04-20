Буковина: помер 20-річний хлопець із пневмонією
Про це повідомляють у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.
За останню добу у медичних закладах Буковини померли четверо пацієнтів: двоє у обласній лікарні та по одному у Чернівецькій міській лікарні №1 і Сторожинецькій ЦРЛ.
Серед померлих – хлопець 2000 року народження.
У одного із померлих діагностовано коронавірус. Це чоловік 1948 року народження, який мав і цироз печінки.
На результати діагностики інших трьох людей поки що очікують. Усі недужі мали двобічну пневмонію. У двох хворих була також гіпертонія.
За добу до цього у Чернівецькій області померло 6 людей. У двох із них підтверджено зараження COVID-19. Це жінки, обидві 1956 року народження.
На результати діагностики чотирьох інших очікують.
Один пацієнт із Чернівців із підозрою на коронавірус та складним супутнім онкозахворюванням помер вдома.
19 квітня в області зафіксовано 17 нових випадків COVID-19.
- Чернівці – 8
- Глибоцький район – 3
- Сторожинецький район – 2
- Кіцманський район – 1
- Новоселицький район – 2
- Хотинський район – 1
Серед них контактні особи – 7, пневмонії – 2, із підозрою на коронавірус – 8. Найстаршому хворому 87 років. Занедужали 9 жінок та 8 чоловіків.
В області 906 осіб інфіковані коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла. 86% померлих це люди віком від 50-ти років.
На Великдень сім областей не подали показники захворюваності на COVID-19, серед них і Чернівецька.
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