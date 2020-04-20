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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 15:07 4

Буковина: помер 20-річний хлопець із пневмонією

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20 квітня 2020, 15:07 4
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Юнака, як і шестеро інших померлих у ці вихідні, перевіряють на коронавірус
Фото з відкритих джерел
Юнака, як і шестеро інших померлих у ці вихідні, перевіряють на коронавірус

Про це повідомляють у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

За останню добу у медичних закладах Буковини померли четверо пацієнтів: двоє у обласній лікарні та по одному у Чернівецькій міській лікарні №1 і Сторожинецькій ЦРЛ.

Серед померлих – хлопець 2000 року народження.

У одного із померлих діагностовано коронавірус. Це чоловік 1948 року народження, який мав і цироз печінки.

На результати діагностики інших трьох людей поки що очікують. Усі недужі мали двобічну пневмонію. У двох хворих була також гіпертонія.

За добу до цього у Чернівецькій області померло 6 людей. У двох із них підтверджено зараження COVID-19. Це жінки, обидві 1956 року народження.

На результати діагностики чотирьох інших очікують.

Один пацієнт із Чернівців із підозрою на коронавірус та складним супутнім онкозахворюванням помер вдома.

19 квітня в області зафіксовано 17 нових випадків COVID-19.

  • Чернівці – 8
  • Глибоцький район – 3
  • Сторожинецький район – 2
  • Кіцманський район – 1
  • Новоселицький район – 2
  • Хотинський район – 1

Серед них контактні особи – 7, пневмонії – 2, із підозрою на коронавірус – 8. Найстаршому хворому 87 років. Занедужали 9 жінок та 8 чоловіків.

В області 906 осіб інфіковані коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла. 86% померлих це люди віком від 50-ти років.

На Великдень сім областей не подали показники захворюваності на COVID-19, серед них і Чернівецька.


Чернівецька ОДА Буковина коронавірус смерті смерть
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