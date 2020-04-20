Коронавірус: в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров'я України.
Підтверджено 5 710 випадків COVID-19, впродовж 19 квітня отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.
Випадки захворювання підтверджено:
- Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);
- Волинська обл. — 158 випадків (13 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 118 випадків (9 одужали);
- Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
- Житомирська обл. — 226 випадків (1 одужав);
- Закарпатська обл. — 196 випадків (16 одужали);
- Запорізька обл. — 134 випадки (17 одужали);
- Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);
- м. Київ — 850 випадків (33 одужали);
- Київська обл. — 333 випадки (26 одужали);
- Кіровоградська обл. — 246 випадків (17 одужали);
- Львівська обл. — 253 випадки (22 одужали);
- Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);
- Миколаївська обл. — 37 випадків;
- Одеська обл. — 137 випадків;
- Полтавська обл. — 63 випадки (10 одужали);
- Рівненська обл. — 312 випадків (21 одужав);
- Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);
- Тернопільська обл. — 414 випадків (34 одужали);
- Харківська обл. — 73 випадки (2 одужали);
- Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);
- Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);
- Черкаська обл. — 165 випадків (28 одужали);
- Чернівецька обл. — 906 випадків (31 одужав);
- Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізовано 1 910 осіб, з них 91 дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка.
359 людей вже одужали, з них 17 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Підтверджено 5 710 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом...Опубліковано Центр громадського здоров’я України Неділя, 19 квітня 2020 р.
Нагадаємо, У МОЗ вважають, що сплеск захворюваності на коронавірус в Україні, який прийшовся на 12-18 квітня, пов'язаний із релігійними святами.
- 15:20 20 квітня Річниця дебатів на стадіоні з Порошенко: на які питання не зможе відповісти президент Зеленський?
- 15:07 20 квітня Буковина: помер 20-річний хлопець із пневмонією
- 13:49 20 квітня Тернопільщина: від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва
- 13:08 20 квітня Львівщина: на Великдень від COVID-19 померли ще двоє людей
- 12:28 20 квітня Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі
- 12:00 20 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"