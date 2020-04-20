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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 10:22 26

Коронавірус: в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла

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20 квітня 2020, 10:22 26
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86% померлих це люди віком від 50-ти років
Фото з відкритих джерел
86% померлих це люди віком від 50-ти років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Підтверджено 5 710 випадків COVID-19, впродовж 19 квітня отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Випадки захворювання підтверджено:

  • Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);
  • Волинська обл. — 158 випадків (13 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 118 випадків (9 одужали);
  • Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
  • Житомирська обл. — 226 випадків (1 одужав);
  • Закарпатська обл. — 196 випадків (16 одужали);
  • Запорізька обл. — 134 випадки (17 одужали);
  • Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);
  • м. Київ — 850 випадків (33 одужали);
  • Київська обл. — 333 випадки (26 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 246 випадків (17 одужали);
  • Львівська обл. — 253 випадки (22 одужали);
  • Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);
  • Миколаївська обл. — 37 випадків;
  • Одеська обл. — 137 випадків;
  • Полтавська обл. — 63 випадки (10 одужали);
  • Рівненська обл. — 312 випадків (21 одужав);
  • Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);
  • Тернопільська обл. — 414 випадків (34 одужали);
  • Харківська обл. — 73 випадки (2 одужали);
  • Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);
  • Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);
  • Черкаська обл. — 165 випадків (28 одужали);
  • Чернівецька обл. — 906 випадків (31 одужав);
  • Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).

На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізовано 1 910 осіб, з них 91 дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка.

359 людей вже одужали, з них 17 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Підтверджено 5 710 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Неділя, 19 квітня 2020 р.

Нагадаємо, У МОЗ вважають, що сплеск захворюваності на коронавірус в Україні, який прийшовся на 12-18 квітня, пов'язаний із релігійними святами.


коронавірус Україна хвороба смерті
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