Тернопільщина: від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва

В області зафіксовано 414 випадків інфікування, шість із них - летальні

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В області зафіксовано 414 випадків інфікування, шість із них - летальні

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

На Великдень померла 43-річна жінка, жителька міста Почаїв. Пацієнтка поступила в Почаївську районну лікарню 15 квітня.

19 квітня о 19:30 жінку у важкому стані перевели в Тернопільську лікарню швидкої допомоги. В неї підтвердили коронавірус. Цього ж дня о 21:30 жінка померла.

НА ВЕЛИКДЕНЬ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛА ЛЮДИНА ВІД COVID-19 На Великдень померла жінка 43... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 20 квітня 2020 р.

До слова, у Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.

У Почаївській лаврі настоятель ігнорує вимоги влади і лікарів. МОЗ підозрює великий спалах коронавірусу у Почаївській Лаврі, але не може його підтвердити через відмову настоятеля від співпраці. Від проблеми самоусунувся також і мер Почаєва.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 20 квітня на Тернопільщині 414 випадків COVID-19, 6 – летальних. За добу підтверджено 24 нових випадки інфікування.

161– жителі Монастириського району.

42 – жителі Кременецького району.

39 – жителі Бучацького району.

39 – жителі Шумського району.

30 – жителі Заліщицького району.

28 – жителі міста Тернополя.

22 – жителі Чортківського району.

22 – жителі Козівського району.

8 – жителі Борщівського району.

5 – жителі Підгаєцького району.

4 – жителі Тернопільського району.

4 – жителі Гусятинського району.

4 – жителі Теребовлянського району.

2 – жителі Бережанського району.

2 – жителі Збаразького району.

1 – житель Зборівського району.

1 – житель Лановецького району.

В Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок захворювання.

