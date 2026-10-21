У Києві та Запоріжжі продавали наркотики під виглядом чаю, печива й мармеладу

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві та Запоріжжі викрили організовану групу з п’яти осіб, які, за даними слідства, продавали наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу кав’ярень

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, група налагодила збут заборонених речовин у грудні 2025 року. Відвідувачам кав’ярень пропонували чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом та психотропними речовинами, а також електронні сигарети із забороненим вмістом.

Продукцію постачали з-за кордону, а між закладами розподіляли за допомогою поштових відправлень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 кг кратому, електронні сигарети з психотропною речовиною, гроші, пакувальні матеріали та інші докази.

Організатору групи інкримінують контрабанду наркотичних засобів та організацію їх незаконного збуту за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іншим чотирьом фігурантам — незаконний збут наркотичних засобів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одній підозрюваній призначили нічний домашній арешт.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.