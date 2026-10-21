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21 жовтня 2026, 21:57

На Луганщині чоловіка засудили до 12 років за співпрацю з окупантами

21 жовтня 2026, 21:57
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Фото: Київська обласна прокуратура
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В Україні суд визнав винним чоловіка, який добровільно очолив захоплений російськими окупантами Деркульський кінний завод № 63 на Луганщині. Його засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними прокуратури, у вересні 2022 року чоловік погодився очолити незаконно створене окупаційною владою так зване "державне унітарне підприємство "Деркульський кінний завод № 63”".

До окупації підприємство було філією державного підприємства "Конярство України". Засуджений організував його перереєстрацію за російським законодавством, фактично сприявши передачі українського державного майна під контроль окупаційної адміністрації.

Унаслідок цього виробничі об’єкти, техніка, земельні угіддя та інші активи підприємства перейшли у користування окупаційної влади й використовувалися для забезпечення її діяльності. Експертизи встановили, що державному підприємству завдали збитків на мільйони гривень.

Чоловіка визнали винним у пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Судовий розгляд відбувався за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Окрім 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, суд заборонив йому протягом 12 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії.

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